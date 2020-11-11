Артист признался, что его группа отменила большую часть запланированного тура

Музыкант, участник "Иванушек International" Андрей Григорьев-Аполлонов заявил, что введенные из-за коронавируса ограничения стали последним ударом, нанесенным по умирающему шоу-бизнесу в РФ и во всем мире. Артист сообщил, что пандемия затронула не только концертные программы его звездных коллег, но и целую отрасль техперсонала в культурной сфере, в которой работают около 1,5 млн россиян.

Музыкант объяснил, что пандемия нанесла непоправимый ущерб по культурной сфере в стране – ведь речь идет не только о звездах, но и техниках, концертных директорах, кассирах и билетерах.

"Все, хана!" – заявил рыжий "Иванушка" в интервью РИА "ФАН".

Григорьев-Аполлонов добавил, что в 2020 году группа вынужденно отменила большую часть своей концертной программы (70% выступлений), а также тур в Германии. Правда, певец отнесся к проблеме довольно спокойно – на обстоятельства злиться бесполезно.

"Я просто расслабился и стою, улыбаюсь как дурачок" – шутит артист.

Летом Григорьев-Аполлонов с размахом отметил свое 50-летие. Исполнитель даже "запустил" в честь праздника пятитысячные купюры со своим изображением. Одна из присутствующих на праздника выложила в соцсети "деньги" с рыжим "Иванушкой".