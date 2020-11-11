Наследница юмориста устроила домашнее представление

Многие с интересом наблюдают за тем, как растут и развиваются дети Пугачевой и Галкина, двойняшки Лиза и Гарри. На инстаграм-странице юмориста часто появляются фотографии и видео с участием наследников. В этот раз артист показал один из талантов семилетней дочери.

На записи Лиза ритмично двигается под звучащую на фоне восточную музыку. Нельзя не заметить, что девочка обладает хорошими актерскими способностями.

"Обалдеть", – прокомментировала выступление ребенка Алла Пугачева.

Сам Галкин назвал постановку "танцевальным импровизом от Лизаветы".

Посмотрев видео, пользователи Сети пришли в восторг. Перед обаянием дочери Пугачевой и Галкина не смогли устоять и некоторые представители российского шоу-бизнеса.

"Талантище", – восхитилась певица Ирина Салтыкова.

К ней присоединилась телеведущая Юлия Меньшова.

"Роскошно", – написала она.

Многие подписчики Галкина отметили, что из Лизы может получиться настоящая актриса. Видимо, дают о себе знать звездные гены.

Действительно, Лиза Галкина не только танцует, но и играет на фортепиано, поет, а также замечательно читает стихи.

Кстати, недавно Примадонна вместе с дочкой сыграла на пианино, порадовав не только домашнее окружение, но и своих поклонников.