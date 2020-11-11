Артистка предпочитает не выдавать подробностей предстоящего торжества

Стало известно о том, что Елена Воробей выходит замуж. Недавно юмористка появилась на одном из светских мероприятий. Внимательные журналисты заметили, что на безымянном пальце артистки красовалось шикарное кольцо.

Елену начали заваливать вопросами, когда и где состоится торжество. Однако она решила оставить данную информацию в тайне.

"Я не люблю загадывать вот до такой степени", – уклончиво ответила Воробей.

Отмечается, что брак станет четвертым по счету для артистки. Имя избранника юмористка тоже предпочла не называть. По некоторым данным, мужчина не относится к шоу-бизнесу. Ясно одно – благодаря новым отношениям 53-летняя пародистка выглядит счастливой и моложавой, передает "Пятый канал".

Напомним, два первых брака Елены были фиктивными. Третьим супругом артистки стал актер Андрей Кислюк. Пара состояла в отношениях около 10-ти лет.

После развода Воробей встретила бизнесмена Игоря Константиновича. Между ними завязался роман – несмотря на то, что мужчина был женат. В 2003 году на свет появилась общая дочь София. В итоге бизнесмен развелся, но так и не сделал предложение возлюбленной. Спустя некоторое время в семье случилось несчастье – мужчина трагически умер.