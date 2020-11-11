Якобы девушка пошла на этот шаг из-за нехватки денег

Недавно выяснилось, что драгоценности покойной Софии Конкиной бесследно исчезли. Под подозрением оказался возлюбленный девушки Михаил Серов. Мужчина решил внести ясность в ситуацию, заявив, что она сама избавилась от них.

Якобы дочь звезды кинофильма "Место встречи изменить нельзя" сильно нуждалась в деньгах, поэтому пошла на отчаянный шаг.

"Думаю, она уже давно сдала их в ломбард. Поймите вы, наконец, она бедствовала", – заявил Михаил.

Он отметил, что весной этого года София подрабатывала курьером в сервисе доставки еды Delivery Club, чтобы хоть как-то поправить свое финансовое положение, передает "Комсомольская Правда".

Однако адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко ставит под сомнение слова Серова.

"Мы отказываемся верить, что София сдала фамильные драгоценности в ломбард. Это все вранье, что она нуждалась в деньгах", - сообщила защитница.

Ведь если бы София сдала имеющиеся у нее драгоценности – а это антикварные серьги и бриллианты, то она бы получила около миллиона рублей. Из этого следует, что при наличии таких денег бедствовать было просто невозможно.

Недавно Владимир Конкин рассказал, что получил послание с того света от дочери.