"Идиоты": Старшенбаум подкосил скандал с Корчевниковым

"Идиоты": Старшенбаум подкосил скандал с Корчевниковым
Анна Старшенбаум. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса морально истощена

Анна Старшенбаум гневно отреагировала на слухи о себе, распространяющиеся в Сети, а заодно в очередной раз обвинила шоу "Судьба человека" во вранье.

Артистка опубликовала в "Инстаграм" пост, в котором отметила, что информация о том, что она сильно страдала из-за разрыва с Владимиром Яглычем. 

"Все вы врете! Одни идиоты "Судьба человека" наврали, а другие теперь разносят этот бред по интернету",

написала Старшенбаум, призвав поклонников не верить тому, что о ней пишут.

Актриса также добавила, что ее сын отравился неизвестно чем так же, как и она, поэтому они слегли. Знаменитость не исключает того, что это из-за нервов. 

Фанаты поддержали свою любимицу и призвали ее держаться. Они считают, что представители шоу должны извиниться перед актрисой. 

После съемок в передаче "Судьба человека" Старшенбаум обвинила Бориса Корчевникова во лжи. Актриса, которую затравили в Сети, решила сделать так, чтобы шоу закрыли. 

Полина ИВАНОВА

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