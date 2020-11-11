Трагедия скорее всего произошла не из-за ошибки пилота

Несколько дней назад появилась страшная новость о том, что Александр Колтовой разбился при крушении легкомоторного самолета. Вместе с ведущим шоу "Звезды сошлись" на борту находился еще один человек – его личность устанавливается. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Выяснилось, что причиной трагедии скорее всего стала техническая неисправность воздушного судна.

Экспертиза показала, что в момент падения винт самолета не работал, передает РИА "Новости". Поскольку устройство приводится во вращение благодаря двигателю, то имеется вероятность того, что неполадки случились именно в нем.

Еще одно странное обстоятельство указывает на неисправность самолета.

"В ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст", – отметила представитель СК РФ Елена Марковская.

Примечательно, что перед вылетом двигатель самолета удалось завести не сразу. Об этом свидетельствовали попавшие в руки специалистов видеозаписи.

Напомним, Александру Колтовому был 41 год. Он являлся ведущим передачи "ДНК", а также соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".

Стало известно о том, что сын Сафронова раскрыл подробности скандала на НТВ с участием покойного Колтового.