Примадонна сообщила, что ничто не может изменить ее хорошего настроения

Алла Пугачева заявила в "Инстаграм", что ничто не может омрачить ее жизнь, включая нападки многочисленных ненавистников, которые распространяют клевету в ее адрес. Как отмечают в СМИ, таким образом знаменитость решила ответить всем, кто обвинил ее в попытке запретить исполнительнице Ольге Бузовой выступать на "Голубом огоньке".

Королева российской эстрады опубликовала в соцсетях пост, прикрепив к нему свой снимок в вуали. Пугачева заявила, что никакие глупости не способны испортить ей настроение.

Как пишет "Вокруг.тв", таким образом Примадонна решила отреагировать на сообщения о ее ссоре с экс-звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой.

Ранее в СМИ появилась информация о возникшем скандале между Примадонной и Бузовой вокруг "Голубого огонька". По данным медиа, звезда попросила продюсера Игоря Крутого запретить Ольге выступать на новогоднем шоу, так как поколение современных исполнителей не способно петь без фонограммы. Сама Бузова будто бы оскорбилась и одарила Примадонну порцией нелестных слов.

Позднее информацию о звездной ссоре опроверг менеджер Бузовой Антон Богославский. Его слова подтвердила и представитель Пугачевой Елена Чупракова, назвавшая появившуюся в медиа информацию слухом, о чем сообщила "Инфореактору".

Ранее Филипп Киркоров во время выступления в Эмиратах сделал неожиданное признание, посвятив адресованную Примадонне песню другому человеку.