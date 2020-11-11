Актриса долгое время не могла прийти в себя

Артистка Анна Саливанчук, сыгравшая начинающую певицу Геру в популярном сериале "Сваты", поделилась рассказом о личной трагедии. В эфире украинской программы "ЖВЛ" актриса призналась, что потеряла ребенка.

Саливанчук сообщила, что новость о второй беременности настигла ее во время съемок фильма "Свингеры". У телезвезды уже был сын Глеб – мальчик появился от продюсера "Студии Квартал 95" Александра Божкова. Однако пара мечтала о большой семье, поэтому перспектива появления еще одного ребенка обрадовала родителей.

Анна рассказала, что отказалась от участия в различных проектах, лишь бы не подвергать опасности себя и малыша. Но случилось несчастье – плод замер, не оставив актрисе шанса во второй раз стать матерью.

Артистка очень тяжело переживала потерю ребенка. Восстановиться она смогла только благодаря поддержке родных и друзей, а также любимой работе в театре.

К счастью, в семье Саливанчук все-таки случилось пополнение. В этом году актриса родила еще одного сына. Малыша назвали Никитой. Однако останавливаться супруги не планируют. Анна и Александр мечтают о дочери.

Ранее появилась информация о том, что Анна Саливанчук вместе с мужем заразилась коронавирусом.