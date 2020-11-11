Внешний вид актера обсудили в Сети

Александр Домогаров в последнее время редко появляется на глазах общественности. Интерес к актеру подогрели и распространившиеся слухи о его болезни. Пожалуй, именно поэтому появление артиста на премьере киноленты Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" привлекло много внимания.

Но вопреки ожиданиям, внешний вид Домогарова приятно удивил его поклонников. По мнению поклонников, звезда российского кино выглядел свежо. Особенно в Сети отметили, что актер заметно похудел.

На премьере Домогаров появился в черном пальто и сером шарфе в тон. Образ он дополнил очками.

Фотографии с красной дорожки актер опубликовал на своей странице в "Инстаграм". Поклонники завалили его хвалебными комментариями.

"Красивый и счастливый! Улыбайтесь почаще, Александр Юрьевич! Вам очень идёт улыбка", "Бесподобная у Вас улыбка! Радостно видеть Вас таким улыбающимся!", "Ваш шарм необыкновенный! Эта улыбка и лучистость глаз – сплошное счастье, как морская волна накрывает!"

– отметили пользователи социальной сети.

Ранее Александр Домогаров прервал молчание и прокомментировал свою болезненную худобу.