"Хороша чертовски": Хмельницкая разделась перед камерой

"Хороша чертовски": Хмельницкая разделась перед камерой
Алена Хмельницкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Снимок в нижнем белье оценили в Сети

Алена Хмельницкая любит рассказывать о своей жизни в социальных сетях. Как правило, актриса выкладывает снимки со съемок или рассказывает о своей семье. Однако последний снимок 49-летней семьи приятно удивил поклонников. 

Хмельницкая выложила снимок в черном кружевном нижнем белье. На черно-белом кадре актриса распахнула пиджак и слегка прикусила губу. 

"Ну а когда , если не сейчас? Думайте о хорошем. Спокойной ночи", – пококетничала звезда (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Поклонники высоко оценили откровенный снимок актрисы. "Очень красиво!", "Ох, хороша чертовски...", "Как раз перед сном мысли вечно нехорошие", "Ты мне очень нравишься на каждой фотографии. В тебе есть что-то фантастическое", "Потрясающе красивая женщина. Образец для подражания!", "Прекрасная женщина – Алёна Хмельницкая. Женщина – мечта", – написали в комментариях. 

Ранее Алена Хмельницкая показала подписчикам подросшую дочку от режиссера Тиграна Кеосаяна. Пользователи отметили, что наследница актрисы очень похожа на свою звездную маму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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