Артист очень любил своего наследника

Несмотря на то, что с момента гибели любимого сына Дмитрия Певцова Даниила прошло уже много лет, артист до сих пор не смирился с утратой. Любовь к рано покинувшему этот мир отпрыску подвигла знаменитость на необычный поступок – актер уже обзавелся могилой аккурат рядом с захоронением Дани.

О символичном приобретении артиста журналисты узнали благодаря разговорчивости одного из охранников кладбища. Наблюдательный сотрудник сообщил, что Дмитрий Певцов с супругой Ольгой Дроздовой часто приезжают навестить могилу Даниила. Молодой человек покинул этот мир на 23 году жизни и покоится на Троекуровском кладбище.

Охранник рассказал, что звездное семейство тщательно следит за захоронением и регулярно приносит цветы на могилу. По его словам, именитые россияне часто заранее заботятся о своем уходе и приобретают могилу в приглянувшемся месте – так поступил и Певцов, пишет издание "Экспресс газета".

Напомним, Даниил Певцов родился в отношениях звезды с коллегой по актерскому цеху Ларисой Блажко. Это был обычный студенческий роман, и Певцов даже не сразу поверил, что ребенок от него. Однако с годами он признал в Данииле своего наследника и очень любил его до последнего дня жизни парня.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Певцова довела до бешенства вскрывшаяся информация о его жене. Актер в резкой форме осудил появившиеся в СМИ новости.

