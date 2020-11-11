Михаил Пореченков заразился коронавирусом

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Стало известно, что Михаил Пореченков заболел коронавирусом. Об этом сообщил один из сотрудников МХТ имени Чехова.
Предположительно, заразиться актер мог от коллеги. Сейчас в театре отменяют спектакли и ищут других зараженных, сообщает "Экспресс газета".
"У нас сейчас несколько артистов болеют. Поэтому спектакли заменяем или переносим. Михаил Евгеньевич вот сейчас дома", – рассказали в пресс-службе театра.
Ранее МХТ имени Чехова уже отменяли и переносили спектакли, объяснив это тем, что артисты больны ОРВИ. Постановку "Бег", в которой задействован Пореченков, также пришлось отменить.
Ранее Пореченков лишился дохода из-за внимательных жителей Украины.
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