Михаил Пореченков заразился коронавирусом

Возможно, вирус актер подхватил от одного из коллег

Стало известно, что Михаил Пореченков заболел коронавирусом. Об этом сообщил один из сотрудников МХТ имени Чехова.

Предположительно, заразиться актер мог от коллеги. Сейчас в театре отменяют спектакли и ищут других зараженных, сообщает "Экспресс газета".

"У нас сейчас несколько артистов болеют. Поэтому спектакли заменяем или переносим. Михаил Евгеньевич вот сейчас дома", – рассказали в пресс-службе театра. 

Ранее МХТ имени Чехова уже отменяли и переносили спектакли, объяснив это тем, что артисты больны ОРВИ. Постановку "Бег", в которой задействован Пореченков, также пришлось отменить. 

Ранее Пореченков лишился дохода из-за внимательных жителей Украины. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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