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Отец Леонида Агутина тяжело переболел коронавирусом: не обошлось и без госпитализации. Однако сейчас родитель певца выздоровел и чувствует себя гораздо лучше. Врачи посоветовали ему отправиться поближе к солнцу и морю, чтобы поскорее восполнить силы. Агутин-младший решил последовать рекомендациям медиков.
Радостный Леонид Агутин выложил фотографию из самолета. Певец сообщил своим поклонникам, что они с отцом отправляются к океану.
"Везём Петровича реабилитироваться. Погреем папу на солнышке, будет как новенький! Врачи сказали, если есть возможность отправляйте батю на океан. Я сказал, возможность изыщем! Нас два раза уговаривать не надо!" – написал артист.
Подписчиков Агутина такая новость очень порадовала. "Какие вы молодцы! Солнце, много много витамина Д и гулять, дышать воздухом с солью", "Самый правильный подход в жизни", "Да и Вам самому развеяться не помешает... Не болейте", "Заботливый сын! Молодец, Леонид!", "Хорошего отдыха, полного восстановления! Берегите себя", – отметили в комментариях под фотографией отца и сына.
Ранее Агутин-старший прокомментировал свое состояние, а заодно поблагодарил всех, кто за него переживал.
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