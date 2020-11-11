Пользователи Сети завалили супругу композитора комплиментами

Ольга Крутая внимательно следит за своей фигурой: занимается спортом, старается правильно питаться. Жена композитора часто выкладывает в социальных сетях фотографии в роскошных платьях, которые никогда не остаются без восторженных комментариев поклонников. В этот раз Ольга выложила снимок в прозрачном платье.

На фотографии Крутая в длинном черном наряде обнимает себя и смотрит в камеру через плечо и загадочно улыбается. Свой образ Ольга дополнила туфлями на высоком каблуке в цвет.

"И каждый вечер, в час назначенный

(Иль это только снится мне?),

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне",

– подписала снимок жена Игоря Крутого.

В комментариях пользователи "Инстаграма" восхитились стройной фигурой звезды, отметив, что она очень молодо выглядит. "На вас смотреть и восхищаться только... Такая магия", "Красивущая, словно икона стиля", "Фигура как у девочки", "Королева! Я Игорю завидую "Белой завистью". Дай Вам Бог Огромного Счастья и всей Вашей семье!", "В этом образе прекрасно все!", "Невероятно красивая", – написали поклонники.

Ранее Игорь Крутой показал трогательные кадры с семейной прогулки. Музыкант вместе с сыном и внучкой прогулялся по Красной площади