"Невероятно красивая": жена Крутого показала фигуру в прозрачном платье

"Невероятно красивая": жена Крутого показала фигуру в прозрачном платье
Игорь Крутой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пользователи Сети завалили супругу композитора комплиментами

Ольга Крутая внимательно следит за своей фигурой: занимается спортом, старается  правильно питаться. Жена композитора часто выкладывает в социальных сетях фотографии в роскошных платьях, которые никогда не остаются без восторженных комментариев поклонников. В этот раз Ольга выложила снимок в прозрачном платье.

На фотографии Крутая в длинном черном наряде обнимает себя и смотрит в камеру через плечо и загадочно улыбается. Свой образ Ольга дополнила туфлями на высоком каблуке в цвет. 

"И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне", 

– подписала снимок жена Игоря Крутого. 

В комментариях пользователи "Инстаграма" восхитились стройной фигурой звезды, отметив, что она очень молодо выглядит. "На вас смотреть и восхищаться только... Такая магия", "Красивущая, словно икона стиля", "Фигура как у девочки", "Королева! Я Игорю завидую "Белой завистью". Дай Вам Бог Огромного Счастья и всей Вашей семье!", "В этом образе прекрасно все!", "Невероятно красивая", – написали поклонники. 

Ранее Игорь Крутой показал трогательные кадры с семейной прогулки. Музыкант вместе с сыном и внучкой прогулялся по Красной площади

Юлия МИХАЙЛОВА

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