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Ольга Крутая внимательно следит за своей фигурой: занимается спортом, старается правильно питаться. Жена композитора часто выкладывает в социальных сетях фотографии в роскошных платьях, которые никогда не остаются без восторженных комментариев поклонников. В этот раз Ольга выложила снимок в прозрачном платье.
На фотографии Крутая в длинном черном наряде обнимает себя и смотрит в камеру через плечо и загадочно улыбается. Свой образ Ольга дополнила туфлями на высоком каблуке в цвет.
"И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне",
– подписала снимок жена Игоря Крутого.
В комментариях пользователи "Инстаграма" восхитились стройной фигурой звезды, отметив, что она очень молодо выглядит. "На вас смотреть и восхищаться только... Такая магия", "Красивущая, словно икона стиля", "Фигура как у девочки", "Королева! Я Игорю завидую "Белой завистью". Дай Вам Бог Огромного Счастья и всей Вашей семье!", "В этом образе прекрасно все!", "Невероятно красивая", – написали поклонники.
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