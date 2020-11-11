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Девушка позирует в пол-оборота – руками красавица опирается на согнутое колено и загадочно глядит в объектив. Снимок сделан в полумраке. В этой фотосессии Варнава полностью отказалась от одежды – на ней нет даже нижнего белья.
"Нужно быть смешным для всех", – философски подписала фотографию знаменитость.
Разумеется, поклонники творчества и красоты Екатерины восхитились откровенным кадром, который дал возможность всем желающим полюбоваться на звездные прелести.
"Эстетично и очень красиво", "Вот это шоколадка!", "Лесная нимфа", "Богиня!", "Катя, ты просто великолепна на этой фотографии", "Здесь совсем несмешная, но очень красивая", "Черпаю от вас сумасшедшую энергию и позитив!" - делятся впечатлениями пользователи Сети.
Кстати, Варнава любит экспериментировать и готова
представать перед подписчиками в разных образах. Недавно звезда Comedy Woman сфотографировалась
с немного перекошенным лицом и вся в грязи.
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