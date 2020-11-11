"Шоколадка": Варнава выставила на обозрение интимный кадр

"Шоколадка": Варнава выставила на обозрение интимный кадр
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юмористка полностью оголилась перед фотографом
Екатерина Варнава преподнесла многомиллионной армии своих фанатов настоящий подарок – обаятельная героиня юмористических шоу снялась полностью обнаженной. За первые часы смелый кадр набрал более 100 тыс. лайков.

Девушка позирует в пол-оборота – руками красавица опирается на согнутое колено и загадочно глядит в объектив. Снимок сделан в полумраке. В этой фотосессии Варнава полностью отказалась от одежды – на ней нет даже нижнего белья.

"Нужно быть смешным для всех", – философски подписала фотографию знаменитость.

Разумеется, поклонники творчества и красоты Екатерины восхитились откровенным кадром, который дал возможность всем желающим полюбоваться на звездные прелести.


"Эстетично и очень красиво", "Вот это шоколадка!", "Лесная нимфа", "Богиня!", "Катя, ты просто великолепна на этой фотографии", "Здесь совсем несмешная, но очень красивая", "Черпаю от вас сумасшедшую энергию и позитив!" - делятся впечатлениями пользователи Сети.

Кстати, Варнава любит экспериментировать и готова представать перед подписчиками в разных образах. Недавно звезда Comedy Woman сфотографировалась с немного перекошенным лицом и вся в грязи.

Ольга ФЕДОРОВА

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