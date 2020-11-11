Зараженного Светлакова срочно увезли в больницу

Шоумен заразился коронавирусом

Звезда КВН и шоу Наша Russia Сергей Светлаков наряду со многими коллегами по цеху умудрился подхватить COVID-19. По данным источников, состояние шоумена ухудшилось, поэтому его увезли в больницу.

Впрочем, в первой клинике он пробыл недолго – медики решили оперативно перевести его в другую, лучше приспособленную для ковидных пациентов.

Подробностей о состоянии Светлакова пока нет, однако издание Baza пишет, что томография показала поражение легких. Официально ни сам Сергей, ни его представители комментариев не давали.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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