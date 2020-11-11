Друг откровенно рассказал о болезни Светличной

Друг откровенно рассказал о болезни Светличной
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Близкие актрисы переживают за ее душевное состояние

Долгое время Светлана Светличная выясняет отношения с родственниками. Скандалы стали достоянием общественности. О трудностях в семье звезды советского кино стало известно благодаря ток-шоу "Пусть говорят". Во всех своих бедах она обвиняет самых близких – сына и внучку. Оказалось, что странности в поведении актрисы заметили уже давно. Близкий друг Светличной раскрыл правду о душевном состоянии артистки. 

В беседе журналистами он рассказал о подробностях. Раньше актриса часто устраивала шумные праздники у себя дома, ее постоянно окружало много людей, только никому из них она не доверяла, а некоторых и вовсе обвиняла в воровстве. 

Однажды Светличная потеряла ключи от квартиры, а после обвинила друга, который помогал ей их искать в том, что он желает завладеть ее квартирой, пишет "Собеседник".

"Светличная, образно говоря, совсем с ума сошла!",

– поделился своими мыслями близкий друг артистки, который уверен, что у Светличной последние "лет десять" развивается мания преследования и паранойя. 

Ранее коллега звезды "Бриллиантовой руки" резко высказалась о скандале в семье актрисы. Галина Польских раскрыла правду о непростых отношениях матери и сына, на которые повлияла личная трагедия Светличной. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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