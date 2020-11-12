Виторган лишился работы из-за Собчак

Виторган лишился работы из-за Собчак
Максим Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер долго не снимался в кино из-за деятельности телеведущей

Максим Виторган стал новым героем Ютуб-шоу "Георгий За Кадром". В разговоре с Георгием Кардавой артист рассказал, на какие жертвы ему пришлось пойти из-за своей бывшей супруги Ксении Собчак.

Виторган признался, что он был вынужден на время отказаться от участия в съемках. Дело в том, что в период с 2012 по 2013 годы скандально-известная блондинка ушла в политику. Собчак поддерживала акции протестов, а также рьяно отстаивала свою гражданскую позицию. Деятельность Ксении поставила под угрозу карьеру Виторгана.

"Ее [Ксению Собчак] убрали с телевидения, как там пойдет дальше? Мы снимем с ним кино, а дальше надо будет убрать…Лучше не брать", - думали кинорежиссеры, ранее заинтересованные в работе с Максимом.

Однако, как рассказал актер, он не сталкивался ни с какой цензурой.

Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в феврале 2013 года. Спустя почти три года у пары родился сын Платон.

В конце 2018 года общественность начала говорить о том, что супруги разошлись. Через некоторое время сами телезвезды подтвердили данную информацию.

На данный момент Собчак состоит в браке с кинорежиссером Константином Богомоловым. Что касается Виторгана, то он, встречается с актрисой Нино Нинидзе. 

Ранее стало известно о том, что Виторган впервые высказался о драке с Богомоловым из-за Собчак. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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