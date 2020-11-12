По некоторым данным, артист активно проводит время за границей

Некоторое время назад по Сети распространились слухи о том, что звезда 1990-х Андрей Губин пропал. Он перестал выходить на связь, а также появляться на людях. Неравнодушные фанаты и знакомые певца забили тревогу. Однако, как оказалось, с артистом ничего страшного не случилось. По словам его приятеля, исполнитель хита "Зима-холода" находится за границей.

Бизнесмен Владимир Бурмяков рассказал, что Губин еще в сентябре покинул Россию и отправился в Египет. В ближайшее время артист намерен вернуться в Москву.

"Мы с Андреем всегда на связи, периодически созваниваемся", - заявил друг певца.

Мужчина отметил, что все слухи об исчезновении очень забавляют Андрея, передает "Собеседник".

Бурмяков высказался о том, чем занимается Губин на чужбине. По словам бизнесмена, артист каждый день уделяет время спорту, а также пишет музыку.

"Ему нравится тот образ жизни, который он сейчас ведет", – заверил Владимир.

Неизвестно, с кем Андрей Губин уехал в Египет. Его друг отказался раскрывать подробности личной жизни звезды 1990-х.

Напомним, ранее исчезновение Губина прокомментировала Дана Борисова. Телеведущая рассказала, что причина кроется в тяжелом эмоциональном состоянии Андрея.