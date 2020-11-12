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На своей инстаграм-странице Михаил Боярский поднял тему современного юмора. Актер высказался о том, кто из нынешних артистов больше всего преуспел в этой области.
По словам Боярского, лучшими в своем жанре являются Гарик Харламов, Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
"Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно", – отметил Михаил Сергеевич.
Также ему приходятся по душе выступления коллектива "Уральские пельмени". Однако, как считает Боярский, перечисленные им представители российского шоу-бизнеса хороши только в юморе. Дорога в серьезный кинематограф для них должна быть закрыта.
"Это не их работа. Не получается сыграть характер, допустим, как сыграл Луспекаев Ноздрева в телепостановке", – заявил знаменитый Д’Артаньян.
Идеалами для Боярского являются Фаина Раневская, Аркадий Райкин и Антон Чехов.
Подписчики артиста во многом согласились с ним.
"Согласна, сегодня юмор уже совсем не тот, очень ярко отдает пошлостью и совсем не радует..." – написал один из комментаторов.
Недавно выяснилось, что Михаил Боярский является одним из самых злостных нарушителей ПДД. Помимо него, в список вошли Ефремов, Панин, а также Ивлеева с супругом Элджеем.
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