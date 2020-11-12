Под раздачу попали Харламов, Галустян, Светлаков и "Уральские пельмени"

На своей инстаграм-странице Михаил Боярский поднял тему современного юмора. Актер высказался о том, кто из нынешних артистов больше всего преуспел в этой области.

По словам Боярского, лучшими в своем жанре являются Гарик Харламов, Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

"Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно", – отметил Михаил Сергеевич.

Также ему приходятся по душе выступления коллектива "Уральские пельмени". Однако, как считает Боярский, перечисленные им представители российского шоу-бизнеса хороши только в юморе. Дорога в серьезный кинематограф для них должна быть закрыта.

"Это не их работа. Не получается сыграть характер, допустим, как сыграл Луспекаев Ноздрева в телепостановке", – заявил знаменитый Д’Артаньян.

Идеалами для Боярского являются Фаина Раневская, Аркадий Райкин и Антон Чехов.

Подписчики артиста во многом согласились с ним.

"Согласна, сегодня юмор уже совсем не тот, очень ярко отдает пошлостью и совсем не радует..." – написал один из комментаторов.

Недавно выяснилось, что Михаил Боярский является одним из самых злостных нарушителей ПДД. Помимо него, в список вошли Ефремов, Панин, а также Ивлеева с супругом Элджеем.