По словам режиссера, ради любимой работы актриса была готова на многое

Сегодня, 12 ноября, Людмиле Гурченко исполнилось бы 85 лет. Великая актриса ушла из жизни 30 марта 2011 года. В юбилей звезды кинофильма "Вокзал на двоих" СМИ вспоминают, как артистка относилась к своей работе.

Гурченко вживалась в каждую роль. Именно поэтому ее героини выглядели крайне убедительно.

Однажды, еще при жизни Людмилы Марковны, Никита Михалков высказался о том, на что она готова была пойти ради хорошей роли.

"Она за хорошую роль может поджечь свой дом, сама принесет керосин, – потом будет раскаяние, суд, но роль она сыграет", – отметил режиссер.

Актрису не останавливали никакие трудности. Как-то раз в ее жизни случился страшный инцидент. Во время съемок советско-румынского мюзикла "Мама" Гурченко стояла на льду, как на нее случайно налетел артист цирка Олег Попов. Людмила Марковна получила серьезную травму ноги. Она перенесла несколько сложных операций, пару месяцев провела в больнице.

Артистка не стала ждать, пока нога до конца заживет. Она вернулась к работе, что обернулось для нее настоящим кошмаром – Гурченко испытывала адскую боль, но делала все, чтобы зрители не видели ее хромоты, передает "Комсомольская Правда".

Напомним, Людмила Гурченко сыграла в таких знаменитых кинокартинах, как "Любовь и голуби", "Карнавальная ночь", "Вокзал на двоих", "Девушка с гитарой" и многих других.