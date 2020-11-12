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Бывшая солистка группы "Тату" пополнила список российских знаменитостей, которые заболели коронавирусом. О том, что Юлия Волкова подхватила инфекцию из Китая, стало известно журналистам.
Как пишет телеграм-канал Mash, врачи следят за состоянием здоровья певицы, хотя она и лечится дома. Сама Волкова эту информацию пока никак не комментирует.
Ранее стало известно, что Сергей Светлаков попал в больницу с коронавирусом, заразился также Михаил Пореченков, болезнь не обошла стороной и Виктора Дробыша.
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