Образцово-показательная пара российского шоу-бизнеса оказалась не идеальной

Юморист Михаил Галустян рассказал, что до появления дочерей его семейная жизнь складывалась не в самую лучшую сторону: в свое время он подумывал с любимой супругой о разводе, так как отношения зашли в тупик.

Однако никто не стал собирать вещи и покидать дом. После появления детей, признается артист, он словно женился во второй раз – все встало на свои места. Теперь супруги думают о воспитании своих наследниц, не забывая о романтике – чета Галустянов устраивает свидания и дарит друг другу подарки.

Кстати, в профиле Виктории Галустян в "Инстаграм" указано, что она является "женой супер-мужа". Сам Михаил признается: супруга нередко его хвалит за успехи на работе и рассудительность. Бывший резидент "Камеди клаб" – глава семьи, который обеспечивает домочадцев и дает им уверенность в завтрашнем дне.

"Главное, что она за мной как за каменной стеной. Любая хочет в замужестве быть любимой и чувствовать себя в безопасности. Все это я ей даю", – заявил актер в интервью "Телепрограмме".

В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что Галустян разводится с супругой: в Сети появились данные о том, что артиста якобы увидели в самолете с другой женщиной.