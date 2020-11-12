Продюсер "Ласкового мая" впервые показал невесту

Продюсер "Ласкового мая" впервые показал невесту
Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитый артист запал на блондинку из Краматорска

Продюсер популярного коллектива "Ласковый май" Андрей Разин рассказал поклонникам о своей возлюбленной. Оказалось, что бизнесмен уже два года состоит в отношениях с девушкой из Донецкой области.

Невестой Разина оказалась уроженка Краматорска по имени Ольга. На фото пара счастливо позирует перед камерой. Продюсер признался, что уже на следующий год они сыграют свадьбу.

Андрей не скрывает, что хочет наладить личную жизнь – у актера в 2017 году скончался младший сын Саша. 16-летний подросток умер из-за остановки сердца. Теперь у Разина остался лишь старший сын Илья.

"Мы с Ольгой решил в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей", – поделился планами продюсер.

Андрей признался, что желает устроить торжество в одном из городов, входящих в гастрольный график "Дискотеки "Союз". Разин планирует провести "свадебный тур" по стране с поддержкой своих артистов, передает "Пятый канал".

Звездный продюсер добавил, что счастлив семейному союзу с невестой из Украины: артист работает со многими солистами из Незалежной, где у него много друзей.

Ранее Разин набросился на Андрея Малахова, назвав последнего "помойным ведущим".

Егор МАЛКОВ

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