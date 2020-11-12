Покойный юморист нажил себе хоромы в центре столицы и два загородных дома

Скончавшийся на днях сатирик Михаил Жванецкий оставил после себя роскошный особняк в сосновой чаще в сосновом бору и квартиру в центре Москвы. Как отмечает источник, стоимость загородного дома покойного комика составляет не менее 150 миллионов рублей.

Дача Жванецкого расположена на 11-м километре Минского шоссе, в поселке Грибово. Особняк площадью в 540 квадратных метров можно увидеть даже со спутника, пишут журналисты. Вокруг дома раскинулись сосны, которые растут по всему участку площадью в 3 гектара.

Соседи сатирика – далеко не последние люди: в Грибово находится дача Юрия Антонова, участок главы "Еврохима" Андрея Мельниченко. Рядом пристроилась и супруга политика Владислава Суркова, передает Super.ru.

11 лет назад Жванецкий приобрел шестикомнатные хоромы в Тверском районе Москвы – артист стал хозяином квартиры площадью 252 квадратных метра стоимостью в 300 млн рублей. Также у юмориста остался загородный дом под Троицком с участком в десять соток ценой в 30 миллионов рублей.

Ранее юрист Сергей Жорин заявил, что все наследники знаменитости могут претендовать на его имущество, в независимости от того, были ли они рождены в браке или нет. Ключевую роль играет факт установления родства.