Музыкант не планирует сдаваться

Недавно стало известно о том, что Лидия Федосеева-Шукшина решила развестись с Бари Алибасовым. Актрису ждет не только бракоразводный процесс, но и борьба за подаренную супругу квартиру. Дело в том, что лидер группы "На-на" остался недоволен решением Троицкого районного суда Москвы, в соответствии с котором он должен вернуть недвижимость жене. Бари Каримович подал апелляцию.

PR-директор музыканта Вадим Горжанкин отметил, что Алибасов намерен отстаивать свои права на жилплощадь.

"Бари Каримович категорически не согласен с вердиктом суда. Он не приемлет, когда его пытаются выставлять в роли мошенника", – сообщил мужчина.

Горжанкин акцентировал внимание на том, что Федосеева-Шукшина в свое время приняла сознательное решение подарить квартиру мужу. Однако под влиянием родственников Лидия захотела "дать заднюю".

"Так не делается. Он будет бороться дальше за квартиру", - заявил PR-директор.

По словам адвоката продюсера Ольги Митрофановой, решение суда вызвало у нее много вопросов. Защитница считает, что требование вернуть недвижимость является незаконным и лишенным логики, передает "Пятый канал".

"Суд игнорирует закон и принимает единственное в судебной практике России решение, где без мотивировки определил, что даритель якобы не хотела дарить объект", – возмутилась Митрофанова.

Ранее появилась информация о том, что бывшая избранница Алибасова Елена Уронич раскрыла шокирующую правду о музыканте.