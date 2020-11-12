Квартира за 77 миллионов с 12 комнатами: как живет Верка Сердючка

Квартира за 77 миллионов с 12 комнатами: как живет Верка Сердючка
Верка Сердючка. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость живет на широкую ногу

Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, все реже и реже появляется на сцене. Удалось выяснить, как и где живет знаменитый украинский артист.

Отмечается, что Данилко проживает в самом центре Киева – в многоэтажном доме, являющемся памятником архитектуры. Певцу принадлежат трехуровневые апартаменты. Для того, чтобы обустроить их, Андрей после приобретения одной квартиры выкупил еще две – этажом выше и ниже.

Стало известно, что хоромы артиста состоят из двенадцати комнат, шести санузлов и трех ванных комнат. По некоторым данным, певец обитает в шикарных апартаментах один, передает издание "Одна минута".

Судя по фотографиям, попавшим в Сеть, интерьер квартиры не отличается чрезмерной помпезностью. Он выдержат в классическом стиле с элементами роскоши. Например, можно увидеть картины в позолоченных рамах и другие предметы искусства.

Из окон открывается панорамный вид на Киев. Примерная стоимость хором составляет 77 миллионов рублей. 

Помимо трехуровневых апартаментов, Данилко также имеет элитный особняк недалеко от украинской столицы. Коттедж располагается на двадцати сотках земли.

Ранее появилась информация о том, что Верка Сердючка обрадовала поклонников после долгого молчания. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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