Актриса лечится дома

Появилась информация о том, что Татьяна Пилецкая подхватила коронавирус. Состояние 92-летней актрисы вызывает опасения в силу ее почтенного возраста.

Героиня кинокартины "Разные судьбы" отметила, что у нее не было и нет типичных для COVID-19 симптомов – кашля, насморка и потери обоняния. Единственное, из-за чего страдает артистка – это сильная слабость.

"Последнее время такая слабость, что шагу не могу ступить", - пожаловалась Татьяна Львовна.

На данный момент актриса проводит карантин дома. Отмечается, что она находится под постоянным присмотром своей помощницы, передает "Комсомольская Правда".

О госпитализации Пилецкая и думать не хочет.

"Боже сохрани, какая больница. Я за всю жизнь не лежала в больнице и не хочу", – заявила она.

Артистка принимает лекарства и надеется в ближайшее время вернуться к работе. Несмотря на почтенный возраст, Татьяна Львовна продолжает играть в театре.

Татьяна Пилецкая получила роли в таких известных кинокартинах, как "Пирогов", "Княжна Мери", "Мать", "Разные судьбы", "Невеста" и других.