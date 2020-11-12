Певица не всегда могла найти общий язык с наследниками

Валентины Легкоступовой не стало летом этого года, однако точные обстоятельства смерти, по мнению ее детей, еще не установлены. Наследники продолжают винить в гибели матери ее супруга Юрия Фирсова. Однако яхтсмен рассказал, что отношения его избранницы с детьми нельзя было назвать простыми.

Подруга покойной артистки Елена Перелыгина побеседовала с Фирсовым, из-за которого, к слову, когда-то они и перестали общаться с Легкоступовой. Слова вдовца об отношениях исполнительницы хита "Ягода-малина" с детьми стали для нее настоящим откровением. Оказалось, что все было не так идеально, как могло показаться.

"То, что мне рассказал Юра, ни в какие рамки не укладывается. Он говорит, что Валя вынуждена была оплачивать сыну "дурь" и проституток. Бедная!" – рассказала Перелыгина "Собеседнику".

Психолог также призвала детей Легкоступовой найти наконец общий язык с Фирсовым, чтобы исполнить последнюю волю артистки – развеять ее прах на Тенерифе.

Яхтсмен давно хочет это сделать, однако Матвей и Анетта не дают ему исполнить последнее желание Легкоступовой.

Ранее уличенный в романе Фирсов показал архивное видео с участием Легкоступовой.