Оплачивала сыну женщин и наркотики: муж рассказал о трудных отношениях Легкоступовой с детьми

Оплачивала сыну женщин и наркотики: муж рассказал о трудных отношениях Легкоступовой с детьми
Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица не всегда могла найти общий язык с наследниками

Валентины Легкоступовой не стало летом этого года, однако точные обстоятельства смерти, по мнению ее детей, еще не установлены. Наследники продолжают винить в гибели матери ее супруга Юрия Фирсова. Однако яхтсмен рассказал, что отношения его избранницы с детьми нельзя было назвать простыми. 

Подруга покойной артистки Елена Перелыгина побеседовала с Фирсовым, из-за которого, к слову, когда-то они и перестали общаться с Легкоступовой. Слова вдовца об отношениях исполнительницы хита "Ягода-малина" с детьми стали для нее настоящим откровением. Оказалось, что все было не так идеально, как могло показаться. 

"То, что мне рассказал Юра, ни в какие рамки не укладывается. Он говорит, что Валя вынуждена была оплачивать сыну "дурь" и проституток. Бедная!" – рассказала Перелыгина "Собеседнику". 

Психолог также призвала детей Легкоступовой найти наконец общий язык с Фирсовым, чтобы исполнить последнюю волю артистки – развеять ее прах на Тенерифе. 

Яхтсмен давно хочет это сделать, однако Матвей и Анетта не дают ему исполнить последнее желание Легкоступовой. 

Ранее уличенный в романе Фирсов показал архивное видео с участием Легкоступовой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

"Газпром" ждут серьезные проблемы из-за расширения санкций по "Северному потоку -2"

США решили аккуратно вывести из-под своего удара Европу, нацелившись на российской компании

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Ограничения коснулись руководителей других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей