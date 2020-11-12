Коллега рассказала, как сейчас выглядит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Уже долгое время вся страна пристально следит за состоянием любимицы миллионов Анастасии Заворотнюк. Сегодня ее коллега по звездному цеху Анна Калашникова поделилась последними подробностями жизни больной онкологией звезды. Оказалось, что недуг очень сильно сказался на внешнем виде актрисы. Именно из-за этого она отказывается от публичных выступлений и общения с поклонниками.

Впрочем, главное – "Прекрасной няне" стало лучше. По словам Калашниковой, в светской тусовке активно обсуждают то, что Настя пошла на поправку. Актриса живет в своем подмосковном особняке и регулярно выходит на прогулки. Правда в этом деле ее всегда сопровождают – близкие стараются исключить появление папарацци на участке.

В интервью изданию "Собеседник" Калашникова также рассказала, что друзья Насти уверяют – актриса находится в приподнятом настроении и строит планы на будущее, а также собирается возвращаться на экраны. К сожалению, сейчас она сильно изменилась и для того, чтобы прийти в форму, ей потребуется немало времени.

Ранее "Утро.ру" подробно рассказывало о том, как живет Анастасия Заворотнюк. Актриса находится дома, но регулярно ездит на медицинские процедуры.