Стало известно о смерти Мирошниченко

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Сегодня стало известно о смерти известного сценариста и драматурга Юрия Мирошниченко. Он скончался в 78 лет. Печальное известие появилось на сайте Союза кинематографистов России. Коллеги Мирошниченко выразили соболезнования семье и друзьям покойного.
Драматург отучился на сценарном факультете ВГИКа, после трудился в должности редактора "Новосибирсктелефильма". Почти десять лет Мирошниченко был главой Новосибирского отделения Союза кинематографистов России.
В 89 году он был признан лучшим драматургом России и тогда же стал лауреатом премии "Драматургическая Ника". Мирошниченко также был удостоен звания заслуженного работника культуры РФ. Отметим, что по его сценариям сняли более полусотни документалок. Также Мирошниченко написал несколько книг.
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