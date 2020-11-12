Стало известно о смерти Мирошниченко

Стало известно о смерти Мирошниченко
Фото: pixabay.com
Коллеги соболезнуют родным и близким

Сегодня стало известно о смерти известного сценариста и драматурга Юрия Мирошниченко. Он скончался в 78 лет. Печальное известие появилось на сайте Союза кинематографистов России. Коллеги Мирошниченко выразили соболезнования семье и друзьям покойного.

Драматург отучился на сценарном факультете ВГИКа, после трудился в должности редактора "Новосибирсктелефильма". Почти десять лет Мирошниченко был главой Новосибирского отделения Союза кинематографистов России.

В 89 году он был признан лучшим драматургом России и тогда же стал лауреатом премии "Драматургическая Ника". Мирошниченко также был удостоен звания заслуженного работника культуры РФ. Отметим, что по его сценариям сняли более полусотни документалок. Также Мирошниченко написал несколько книг.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

"Газпром" ждут серьезные проблемы из-за расширения санкций по "Северному потоку -2"

США решили аккуратно вывести из-под своего удара Европу, нацелившись на российской компании

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Ограничения коснулись руководителей других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей