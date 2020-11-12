Киркоров сокрушается о смерти легендарной актрисы

Киркоров сокрушается о смерти легендарной актрисы
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Король поп-музыки усыпал могилу артистки цветами

Сегодня Филипп Киркоров посетил Новодевичье кладбище. Для этого был особенный повод – его кумиру Людмиле Гурченко сегодня могло бы исполниться 85 лет. 

На свой странице в "Инстаграм" певец опубликовал видео, на котором видно, что Киркоров буквально усыпал могилу легендарной актрисы цветами. А после он вставил видео, на котором встает перед последним пристанищем Людмилы Марковны на одно колено. 

"С юбилеем великая и неповторимая! Людмила Марковна, всегда в Памяти... 12 ноября 2020... 85 лет гениальной Актрисе, Диве, моему Кумиру и Другу!" – подписал публикацию Филипп Бедросович. 

К слову, в одном из интервью Киркоров рассказал, что Гурченко всегда поддерживала его в трудные минуты его жизни, "подставляла свое плечо", поэтому сейчас ему очень не хватает актрисы. 

Напомним, что Людмилы Гурченко не стало весной 2011 года. Актриса поскользнулась недалеко от своего дома и сломала бедро. После операции ее состояние ухудшилось, а 30 марта она скончалась от сердечной недостаточности. 

Ранее Никита Михалков рассказал, что ради любимой работы Людмила Гурченко была готова буквально на все, даже поджечь дом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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