Видео появилось в "Инстаграм"

София Ротару можно назвать, пожалуй, одной из самых известных певиц украинской эстрады. С этим согласился и украинский VOGUE, который включил артистку в список выдающихся женщин Украины.

Фотографии из этой книги показала невестка певицы на своей странице в "Инстаграм", приблизив камеру, чтобы поклонники Ротару смогли внимательно рассмотреть снимки. На фотографиях "хуторянка" запечатлена в разных образах, но неизменным остается одно – ее улыбка.

К слову, книга о выдающихся украинках рассказывает о жительницах Украины, которые своей силой смогли изменить окружающий мир, вдохновляют окружающих и показывают достойный пример другим женщинам.

Недавно сын артистки опубликовал свежее фото Софии Ротару. Евдокименко поздравил маму и дочь с днем ангела. К слову, многие поклонники отметили, что с каждым годом "хуторянка" только молодеет.

Возможно, дело в специальных косметических процедурах. Ранее известный врач перечислил пластические операции Ротару.