Как выглядит Ротару вблизи: кадры показала невестка

Как выглядит Ротару вблизи: кадры показала невестка
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Видео появилось в "Инстаграм"

София Ротару можно назвать, пожалуй, одной из самых известных певиц украинской эстрады. С этим согласился и украинский VOGUE, который включил артистку в список выдающихся женщин Украины. 

Фотографии из этой книги показала невестка певицы на своей странице в "Инстаграм", приблизив камеру, чтобы поклонники Ротару смогли внимательно рассмотреть снимки. На фотографиях "хуторянка" запечатлена в разных образах, но неизменным остается одно – ее улыбка. 

К слову, книга о выдающихся украинках рассказывает о жительницах Украины, которые своей силой смогли изменить окружающий мир, вдохновляют окружающих и показывают достойный пример другим женщинам. 

Недавно сын артистки опубликовал свежее фото Софии Ротару. Евдокименко поздравил маму и дочь с днем ангела. К слову, многие поклонники отметили, что с каждым годом "хуторянка" только молодеет. 

Возможно, дело в специальных косметических процедурах. Ранее известный врач перечислил пластические операции Ротару.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Шапито": Лавров ехидно высказался о лечившей Навального клинике

Глава МИД РФ скептически относится к прославленной немецкой лечебнице

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Ограничения коснулись руководителей других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей