Прохор Шаляпин вмешался в конфликт Бузовой и Пугачевой

Прохор Шаляпин вмешался в конфликт Бузовой и Пугачевой
Прохор Шаляпин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист объяснил поведение двух звезд

Вот уже несколько дней не утихает скандал вокруг Ольги Бузовой и Аллы Пугачевой. В СМИ активно обсуждают намерение Примадонны запретить телеведущей появляться на популярном новогоднем шоу "Голубой огонек". По словам журналистов, Алле Борисовне не нравится сценический образ Бузовой, который явно не подходит для семейных передач. В конфликт двух артисток решил вмешаться Прохор Шаляпин, который объяснил, почему на самом деле никакого конфликта нет. 

Артист считает, что Примадонна вряд ли стала бы поднимать такой шум в СМИ, если бы действительно хотела устранить конкурентку, пишет "Телепрограмма.про".

"Думаю, вряд ли ей это на руку, в нашем шоу-бизнесе уничтожают сильных конкурентов молча, с улыбкой на лице. А открытый скандал дает плюс и одной и другой стороне", – объяснил Шаляпин. 

Сам конфликт певец назвал "ерундой", а Олю Бузову – "социальным явлением", избежав тем самым ответа на вопрос, какую из сторон он поддерживает. 

Ранее звезды сами прервали молчание. Так, представитель Бузовой Антон Богославский опроверг информацию о ссоре с Примадонной. Алла Борисовна же заявила, что ничто не омрачит ее жизнь, в том числе нападки ненавистников. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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