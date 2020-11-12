Пандемия серьезно ударила по бюджету многодетной матери

Олеся Железняк полюбилась российскому зрителю еще после съемок в сериале "Моя прекрасная няня". Еще большую известность ей принесли "Сваты". Только вот пандемия коронавируса и новые ограничения актрису, мягко говоря, не радуют.

В беседе с журналистами артистка призналась, что полупустые залы, отсутствие концертов очень ее угнетают.

"Если честно, обстановка сейчас…как на войне. Во всяком случае, есть у меня такое ощущение, когда выхожу на сцену", – разоткровенничалась Железняк.

По словам актрисы, отсутствие спектаклей сильно сказалось на семейном бюджете. Звезда "Сватов" рассказала, что за последние 8 месяцев у нее было всего лишь две поездки в Вологду и Санкт-Петербург, хотя раньше она почти половину месяца проводила в разъездах, пишет "Комсомольская правда".

Кроме того, у Железняк есть ипотека, которую нужно выплачивать. Благо, она работает в государственном театре, который даже в период карантина продолжает платить зарплату артистам. "Это были единственные деньги, на которые мы жили. Даже не представляю, как живут актеры, которые не работают в государственных театрах", – поделилась актриса.

Ранее коллега Железняк по "Сватам" Анна Саливанчук рассказала о личной трагедии, – артистка потеряла ребенка.