Петросян в обнимку с Воробей заинтриговал признанием об их союзе

Петросян в обнимку с Воробей заинтриговал признанием об их союзе
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты не расставались до самой ночи

Выздоровевший Евгений Петросян вовсю готовится к Новому году, а помогает ему в этом коллега Елена Воробей. Юморист выложил на своей странице в "Инстаграм" ролик, в котором нежно приобнимает артистку и анонсирует скорый выход их совместного номера. 

Петросян пообещал поклонникам, что новая песня станет настоящим новогодним сюрпризом для поклонников. 

"Мы записали с Леной чудную песню. Жанровую, веселую с большим сюрпризом для новогоднего парада звёзд на канале Россия 1", – сообщил юморист, подчеркнув, что они с Воробей работали до 2 часов ночи. 

К слову, записанную композицию можно будет услышать только в канун Нового года. 

В комментариях к публикации поклонники отметили, что Евгений Ваганович выглядит очень бодрым и здоровым. "Какие Вы классные", "Ждем новогодней ночи", "Ждём, с большим удовольствием будем смотреть и слушать ваши выступления. Будьте здоровы и счастливы", "Такие молоденькие", – отметили поклонники. 

Ранее бывшая жена Петросяна Елена Степаненко устроила скандал, заявив, что молодая супруга юмориста родила ребенка не от него. Адвокат Петросяна отмалчиваться не стал и жестко ответил артистке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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