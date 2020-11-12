Покойная актриса оставила жилищных мошенников с носом

В советское время имя Натальи Кустинской гремело на всю страну. Красавица, звезда легендарных фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Три плюс два" и других завоевала своим обаянием и талантом сердца миллионов зрителей.

Народная артистка скончалась в 2012 г. на 75 году жизни. В конце земного пути звезда сильно болела. А еще была обладательницей роскошного жилья в самом центре столицы. По оценкам экспертов, стоимость звездного гнездышка достигала 13 млн рублей. Это-то и привлекало многих не чистых на руку граждан – за возможность завладеть имуществом Кустинской после ее смерти охочие до наживы люди предлагали ей всяческие блага.

На шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" подруга знаменитости Нина Федотова рассказала, что некоторые доходили до того, что обещали увезти пожилую актрису жить на море. Однако Кустинская, несмотря на тяжелое состояние и преклонный возраст, не пошла на поводу у алчных приятелей. Никому из них квартира не досталась. После смерти Натальи ее продали дальние родственники актрисы.

Стоит отметить, что многие советские звезды, так же, как и нынешние селебрити, любили хорошенько покутить. Недавно стали известны подробности съемок культовой киноленты "Три плюс два", где Кустинская сыграла роль очаровательной блондинки. Оказалось, что артисты частенько прикладывались к бутылке и занимались непотребствами.