Киркоров устроил разнос на съемках новогоднего шоу

Киркоров устроил разнос на съемках новогоднего шоу
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Давид Манукян все время был рядом с королем поп-сцены

Сейчас телеканалы готовятся к Новому году и записывают концерты, которые будет смотреть вся страна в канун праздника. На одной из таких съемок заметили Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые должны были исполнить их хит "Ролекс".

Только вот в один момент что-то пошло не так, Филипп Бедросович даже прервал съемку. Оказалось, что помощники прислали не ту фонограмму. Фрагмент попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал "НеМалахов".

"А длинный вариант где? Который был на презентации, который был везде", – гневно спрашивает Киркоров у ассистентов. 

Однако внимание журналистов привлек не только поп-король, но и молодой человек Ольги Бузовой, который бегал с одного конца сцены на другой, держа в руках эксклюзивную сумку от Louis Vuitton, которую Филиппу Киркорову подарили в Дубае. 

К слову, на этом музыкальном фестивале, Киркоров публично поддел Пугачеву, поставив тем самым крест на шансах помириться с бывшей возлюбленной. Прямо со сцены певец заявил, что Примадонна больше не главная женщина в его жизни. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Мы живём в России, филале армении - манукян, киркорян, петросян, симонян, кеосаян, джигарханян, путиня..... ой нет. А киркоров - болгарин при еврейской маме и армянском папе.
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