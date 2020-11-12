Давид Манукян все время был рядом с королем поп-сцены

Сейчас телеканалы готовятся к Новому году и записывают концерты, которые будет смотреть вся страна в канун праздника. На одной из таких съемок заметили Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые должны были исполнить их хит "Ролекс".

Только вот в один момент что-то пошло не так, Филипп Бедросович даже прервал съемку. Оказалось, что помощники прислали не ту фонограмму. Фрагмент попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал "НеМалахов".

"А длинный вариант где? Который был на презентации, который был везде", – гневно спрашивает Киркоров у ассистентов.

Однако внимание журналистов привлек не только поп-король, но и молодой человек Ольги Бузовой, который бегал с одного конца сцены на другой, держа в руках эксклюзивную сумку от Louis Vuitton, которую Филиппу Киркорову подарили в Дубае.

К слову, на этом музыкальном фестивале, Киркоров публично поддел Пугачеву, поставив тем самым крест на шансах помириться с бывшей возлюбленной. Прямо со сцены певец заявил, что Примадонна больше не главная женщина в его жизни.