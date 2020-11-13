Артистка показала свое настоящее лицо во время работы с хореографом

Хореограф Сергей Шестеперов, более известный как Мигель, дал интервью Ютуб-каналу PEOPLETALK TV. Он рассказал о своем неудачном опыте сотрудничества с Аллой Пугачевой.

Мигель и Примадонна вместе работали над программой "Рождественские встречи". Именно там наставник популярного шоу "Танцы" на ТНТ увидел настоящее лицо артистки.

"Там жесть была, в которой я не захотел участвовать. После этого я пообещал себе, что никогда больше не буду работать с Аллой Борисовной", – признался Мигель.

По словам хореографа, отношение Пугачевой к своим коллегам было неприемлемым.

"Я видел тех артистов, которые стояли, опустив голову – целый ряд русских артистов, которых она отчитывала", – заявил он.

Некоторое время понаблюдав за происходящим, Мигель решил уехать с мероприятия. Ему было крайне неприятно работать с Пугачевой. Однако он все же вернулся – по просьбе ассистентки Аллы Борисовны. Тогда певица назвала Мигеля "своенравным человеком".

Отмечается, что после инцидента Пугачева еще пару раз предлагала Мигелю сотрудничество, однако он больше не захотел иметь с ней дело.

Ранее появилась информация о том, что Примадонна резко высказалась об Ольге Бузовой. Артистка призвала не пускать исполнительницу хита "Мало половин" на новогоднее шоу "Голубой огонек". Музыкант Юрий Лоза отметил, что Пугачева не имеет подобной прерогативы, и утверждать список гостей будут "хозяева шоу".