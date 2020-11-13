Телеведущую готовили к тому, что она тоже не выживет

Тутта Ларсен стала новой героиней Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". Телеведущая шокировала рассказом о том, какие сложности выпали на ее долю.

Около 20-ти лет назад в жизни Ларсен случилась трагедия. Тогда журналистка состояла в браке с гитаристом Максимом Галстьяном и ждала от него ребенка. Будучи уже на серьезном сроке беременности, Тутта узнала, что супруг ей изменяет. На фоне стресса и постоянных переживаний здоровье телезвезды ухудшилось. Это не могло не отразиться на плоде. Ведущей пришлось сделать аборт на восьмом месяце.

"Ребенок был не жилец. Несовместимость с жизнью, порок сердца... Диагноз был поставлен еще в утробе, и это являлось показанием для прерывания беременности", – рассказала она.

Из-за операционного вмешательства на таком позднем сроке здоровье Ларсен окончательно подкосилось.

"Поехало вообще все: и психика, и физика. Мне что только не ставили, даже иммунодефицит", – заявила Тутта.

Врачи предупредили, что журналистка медленно умирает. У нее развился сепсис. Несколько месяцев Ларсен пролежала в больнице, параллельно борясь с депрессией.

К счастью, в жизни телеведущей наступила белая полоса. В 2009 году она вышла замуж за певца Валерия Колоскова. Пара воспитывает троих детей – двоих общих, Марфу и Ивана, а также сына Тутты Луку от предыдущего избранника Захара Артемьева.