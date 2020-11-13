Конкина оправдали за отказ оформить опеку над внучкой

Конкина оправдали за отказ оформить опеку над внучкой
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Судьба девочки наконец-то решилась

Недавно в семье Владимира Конкина произошла страшная трагедия – при невыясненных обстоятельствах погибла его дочь София. У покойной осталась наследница Алиса. Некоторое время решался вопрос, кто будет воспитывать девочку. Стало известно, что звезда фильма "Место встречи изменить нельзя", а также его сыновья Святослав и Ярослав не будут оформлять опеку на себя.

Отмечается, что после смерти Софии Святослав Конкин забрал Алису к себе. Но позже выяснилось, что мужчина больше не может опекать племянницу. Причина кроется в давно запланированном переезде сына Владимира Алексеевича в Германию.

"Это связано с немецким законодательством, которое особенно усложняет тот факт, что родной отец Алисы не лишен родительский прав", - объяснила адвокат Юлия Нитченко.

Отец Алисы, адвокат Руслан Подгорный, на данный момент находится в розыске. Он проходит по статье "Мошенничество".

Второй сын Владимира Конкина, Ярослав, тоже живет с семьей в Германии. Поэтому мужчина, как и его брат, не может взять дочку покойной Софии к себе на воспитание, передает "Комсомольская Правда".

Нитченко оправдала самого артиста за отказ опекать Алису.

"Владимир Алексеевич в силу возраста и проблем со здоровьем не может оформить опеку над внучкой", – заявила защитница.

К счастью, ситуация разрешилась. Девочку забрали двоюродная бабушка по линии Конкина и ее супруг. Алиса уже переехала к ним в Санкт-Петербург. 

Ранее появилась информация о том, что Владимир Конкин рассказал о послании дочери с того света. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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