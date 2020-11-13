Мужчина выдвинул требования к будущей избраннице

Недавно общественность шокировала новость о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались. Ведь пара считалась одной из самых крепких и гармоничных в шоу-бизнесе. Пока певица активно участвует в съемках новогодних передач, фотограф рассуждает о новых отношениях.

Дмитрий пошутил, что с радостью пошел бы на шоу "Холостяк", если бы место главного героя не занял исполнитель Тимати. Также мужчина поинтересовался, возможно ли в его возрасте, в 42 года, найти себе примерную жену.

"Такую, чтобы души во мне не чаяла. Ласковую да покладистую", – поделился он своими требованиями.

Пользователи Сети пришли в недоумение, как такой мужчина может быть одинок.

"Как можно такого мужика бросить??? Молодой, красивый, умный, спортивный, обаятельный!!!", "Завидный мужчина. Мне б такого", "Дмитрий! Для мужчин 42 – это не возраст. Вы ещё ого-го!" – отметили подписчицы Исхакова.

Один из пользователей Сети напомнил про Полину Гагарину.

"А вы с Полиной уже развелись, раз невесту ищете?" – поинтересовался комментатор.

Ранее появилась информация о том, что Полина Гагарина подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым.