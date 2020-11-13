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Народный иллюзионист Амаяк Акопян, давно покинувший телеэкраны, стал затворником. Артист признается, что старается не давать больших интервью, а свободное время проводит у себя дома. За все его заслуги он получает пенсию в 19 тысяч рублей.
Главный телеволшебник ведет затворнический образ жизни и постоянно находится в депрессии. А маленькая пенсия говорит о том, что он уже никому не интересен.
"Как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам! Что поделаешь? Что заслужил, то и заслужил", - вздыхает фокусник.
Артист добавил, что не претендует ни на какие награды. Теперь он лишен сил и здоровья, которые когда-то позволяли ему выступать на сцене. А все заслуги ушли в безвозвратное прошлое.
Однако звезду 90-х многие помнят до сих пор: Амаяка постоянно останавливают на улицах прохожие. Один из поклонников даже сделал татуировку с Акопяном на ноге.
"Моя бывшая детская аудитория еще помнит мои заклинания", – заявил артист в интервью "Собеседнику".
Ранее стало известно о том, что народный фокусник пережил семейную трагедию.
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