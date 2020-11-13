Певец упрекнул тех, кто распространяет ложную информацию

Недавно в Сеть просочилась информация о том, что фирма Олега Газманова "Процентр" оказалась на грани разорения. Якобы счета компании заблокировали, а руководство оказалось не в состоянии заплатить даже за услугу ремонта в офисе. На своей инстаграм-странице исполнитель хита "Морячка" опроверг данную информацию.

Певец вышел из себя, узнав, что СМИ распространяют ложную информацию о его финансовом положении. Он подчеркнул, что журналисты обезумили.

Он отметил, что вместо того, чтобы освещать действительно важные темы, представители СМИ занимаются созданием фейковых новостей.

Артист заявил, что никакие ремонтные работы в "Процентре" не проводятся. Кроме того, счета фирмы не находятся под арестом.

"У меня все в порядке", – сообщил Олег Михайлович.

Певец упрекнул журналистов в том, что они подливают масло в огонь, когда страну и так "трясет" из-за пандемии.

Ранее появилась информация, что Газманов лишил своих сыновей, 39-летнего Родиона и 22-летнего Филиппа, денег. Финансовую помощь от него получает только младшая дочь Марианна.