По мнению некоторых, каменная скульптура не напоминает артистку

В апреле 2019 года из жизни ушла Элина Быстрицкая. Недавно на Новодевичьем кладбище состоялось торжественное открытие памятника актрисе. Увидев его, некоторые поклонники звезды кинокартины "Тихий Дон" остались недовольны.

Скульптура, изображающая сидящую на камне и облаченную в длинное платье актрису, сделана из белого мрамора. Высота памятника составляет около двух метров. Скульптором каменной композиции выступил Фридрих Согоян.

Примечательно, что о создании скульптуры попросила сама Элина Авраамовна. Дело в том, что данная фигура должна была находиться у входа в Женский Центр, который артистка еще при жизни мечтала открыть на Цветном бульваре. Однако реализовать идею не удалось. Скульптура оказалась не нужна. Но Быстрицкая настояла на том, чтобы после смерти ее использовали в качестве памятника на могиле.

Некоторые поклонники покойной артистки пришли к выводу, что скульптура абсолютно не похожа на саму Элину Авраамовну, передает "Комсомольская Правда".

"Очень красивый памятник. Но Быстрицкая на себя не похожа!" – заявили они.

Напомним, Элина Быстрицкая скончалась в возрасте 91-го года. За всю свою жизни актриса сыграла множество ролей в театре, а также в кино.

Ранее стало известно о том, что Нонна Мордюкова невзлюбила Элину Быстрицкую из-за роли Аксиньи в "Тихом Доне".