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6 ноября этого года из жизни ушел Михаил Жванецкий. Близкие сатирика не стали раскрывать причин его смерти. СМИ начали давать различные версии: одни писали, что артист страдал от онкологии, другие утверждали, что он подхватил коронавирус. По этому поводу высказалась юмористка Клара Новикова.
Новикова призналась – она была в курсе того, что Михаил Михайлович болеет. Долгое время артисты проработали бок о бок, в театре миниатюр.
Юмористка рассказала, что у Жванецкого были серьезные проблемы с ногами.
"Ему тяжело было ходить", – сообщила Новикова.
Она отметила, что многих артистов мужского пола подводят именно проблемы с ногами, передает "Собеседник".
На вопрос "Так почему же умер Жванецкий?" Клара ответила немного расплывчато.
"Мы все думали, что Жванецкий выскочит из этой ситуации. Ну, полечит ножки… Кто-то мгновенно умирает, а ему пришлось поболеть", – заявила артистка.
Новикова добавила, что жена покойного сатирика Наталья всячески заботилась о супруге, лишь бы он прожил как можно дольше.
Ранее появилась информация о том, какое наследство осталось после смерти Михаила Жванецкого.
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