По словам артистки, сатирика мучала давняя проблема

6 ноября этого года из жизни ушел Михаил Жванецкий. Близкие сатирика не стали раскрывать причин его смерти. СМИ начали давать различные версии: одни писали, что артист страдал от онкологии, другие утверждали, что он подхватил коронавирус. По этому поводу высказалась юмористка Клара Новикова.

Новикова призналась – она была в курсе того, что Михаил Михайлович болеет. Долгое время артисты проработали бок о бок, в театре миниатюр.

Юмористка рассказала, что у Жванецкого были серьезные проблемы с ногами.

"Ему тяжело было ходить", – сообщила Новикова.

Она отметила, что многих артистов мужского пола подводят именно проблемы с ногами, передает "Собеседник".

На вопрос "Так почему же умер Жванецкий?" Клара ответила немного расплывчато.

"Мы все думали, что Жванецкий выскочит из этой ситуации. Ну, полечит ножки… Кто-то мгновенно умирает, а ему пришлось поболеть", – заявила артистка.

Новикова добавила, что жена покойного сатирика Наталья всячески заботилась о супруге, лишь бы он прожил как можно дольше.

Ранее появилась информация о том, какое наследство осталось после смерти Михаила Жванецкого.