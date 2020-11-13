"Очень чувственно": дочь Кончаловского снялась в прозрачном белье

"Очень чувственно": дочь Кончаловского снялась в прозрачном белье
Мария Кончаловская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Наследница режиссера решилась на смелую фотосессию

Мария Михалкова-Кончаловская впервые в жизни снялась в нижнем белье и опубликовала провокационные кадры в "Инстаграм". Для такой чувственной съемки дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной выбрала прозрачные комплекты фиолетового и бордового цветов. 

"Я очень нервничала, честно говоря",

– призналась девушка, добавив, что у нее не было подобного опыта. 

Мария добавила, что ей важно было, чтобы образ получился нежным, а в кадрах не было намека на пошлость. 

Подписчики сочли, что дочь артистов прекрасно выглядит, а снимки получились прелестными. Однако некоторые интернет-пользователи раскритиковали девушку за длинные ноги и тату на теле. Другие отметили, что девушка не проявила на фото никаких эмоций. 

"Очень красивые фото", " Восхитительно, Мария! Очень чувственно", "Красивая, глубокая, нежная", " Красивые фото! Изящность, хрупкость, нежность, невесомость и что-то еще очень волшебное и неземное! Вы удивительная!" – пришли в восторг от кадров фанаты. 

Ранее стало известно, что дочь Кончаловского вышла замуж, а свадьбу оплатила сама вместе с супругом. 

Полина ИВАНОВА

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