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Мария Михалкова-Кончаловская впервые в жизни снялась в нижнем белье и опубликовала провокационные кадры в "Инстаграм". Для такой чувственной съемки дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной выбрала прозрачные комплекты фиолетового и бордового цветов.
"Я очень нервничала, честно говоря",
– призналась девушка, добавив, что у нее не было подобного опыта.
Мария добавила, что ей важно было, чтобы образ получился нежным, а в кадрах не было намека на пошлость.
Подписчики сочли, что дочь артистов прекрасно выглядит, а снимки получились прелестными. Однако некоторые интернет-пользователи раскритиковали девушку за длинные ноги и тату на теле. Другие отметили, что девушка не проявила на фото никаких эмоций.
"Очень красивые фото", " Восхитительно, Мария! Очень чувственно", "Красивая, глубокая, нежная", " Красивые фото! Изящность, хрупкость, нежность, невесомость и что-то еще очень волшебное и неземное! Вы удивительная!" – пришли в восторг от кадров фанаты.
Ранее стало известно, что дочь Кончаловского вышла замуж, а свадьбу оплатила сама вместе с супругом.
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