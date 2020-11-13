Торжество запланировано на следующий год

Недавно стало известно о том, что у Софии Евдокименко завязался роман с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым. Об этом свидетельствовало трогательное видео, выложенное внучкой Ротару на своей инстаграм-странице. Появилась информация, что возлюбленные заговорили о свадьбе.

По некоторым данным, торжество состоится в 2021 году. До этого времени модель и IT-предприниматель будут заниматься организационными вопросами.

Отметим, что Евдокименко и Жданов на данный момент находятся в США. Однако неизвестно, живут ли молодые вместе.

Экстрасенс Таис Фиолетова поделилась своим прогнозом относительно искренности намерений бизнесмена.

"Могу сказать, что у него [Дениса] действительно к Соне самые искренние чувства. Ему не нужна звездная фамилия, а нужно счастье с любимой девушкой", – отметила она.

Выбор внучки одобряет и певица София Ротару, передает "Собеседник".

Экстрасенс добавила, что Евдокименко уже всерьез задумывается о создании семьи. По словам Таис, девушка понимает, что ее основное предназначение – быть хорошей женой и матерью. Что касается работы, то она никуда не денется.

Ранее появилась информация о том, что невестка Ротару показала певицу на страницах книги о выдающихся украинках.