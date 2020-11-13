СМИ: внучка Ротару готовится к свадьбе

СМИ: внучка Ротару готовится к свадьбе
София Ротару. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Торжество запланировано на следующий год

Недавно стало известно о том, что у Софии Евдокименко завязался роман с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым. Об этом свидетельствовало трогательное видео, выложенное внучкой Ротару на своей инстаграм-странице. Появилась информация, что возлюбленные заговорили о свадьбе.

По некоторым данным, торжество состоится в 2021 году. До этого времени модель и IT-предприниматель будут заниматься организационными вопросами.

Отметим, что Евдокименко и Жданов на данный момент находятся в США. Однако неизвестно, живут ли молодые вместе.

Экстрасенс Таис Фиолетова поделилась своим прогнозом относительно искренности намерений бизнесмена.

"Могу сказать, что у него [Дениса] действительно к Соне самые искренние чувства. Ему не нужна звездная фамилия, а нужно счастье с любимой девушкой", – отметила она.

Выбор внучки одобряет и певица София Ротару, передает "Собеседник".

Экстрасенс добавила, что Евдокименко уже всерьез задумывается о создании семьи. По словам Таис, девушка понимает, что ее основное предназначение – быть хорошей женой и матерью. Что касается работы, то она никуда не денется.

Ранее появилась информация о том, что невестка Ротару показала певицу на страницах книги о выдающихся украинках. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Первая победа Трампа: суд Пенсильвании встал на сторону республиканцев

Штаб действующего президента ликует

Пригрозил и забыл: Минск предпочел пользоваться портами в Литве

Заявления Лукашенко о переводе белорусского экспорта на российские терминалы остались сотрясением воздуха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей