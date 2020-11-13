"Уймись": Муцениеце призвали забыть сбежавшего мужа

"Уймись": Муцениеце призвали забыть сбежавшего мужа
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистке посоветовали отказаться от мести и заняться собственной жизнью

Скандальный блогер Лена Миро прошлась по киноактрисе Агате Муцениеце, которая недавно развелась с Павлом Прилучным. По мнению журналистки, женщина до сих по не может принять уход бывшего возлюбленного к Мирославе Карпович.

Как считает блогер, Мирославу не стоит обвинять во всех смертных грехах. А сама Муцениеце одержима чувством мести и пытается причинить Карпович как можно больше вреда с помощью СМИ.

Причина же, уверена Лена, заключается в самой Агате – Прилучный сбежал не к Мирославе Карпович, а от своей супруги. Заявления в многочисленных статьях о том, что несчастная артистка порвала с неверным мужем из чувства собственного достоинства, не соответствуют действительности, так как Муцениеце, по ее словам, до сих пор пытается навязаться бывшему.

"Так и хочется сказать: уймись, Агатка", – пишет Лена Миро в своем блоге.

Журналистка посоветовала Агате заняться собственной жизнью и отпустить то, что невозможно изменить, вместо того, чтобы продолжать нападки на "подлую разлучницу".

Не так давно в Сети появились слухи о том, что не успевшая построить отношения пара собирается расставаться. А близкий круг звезды "Папиных дочек" подтвердил информацию: Прилучный будто бы не захотел стремительного развития событий, а новая возлюбленная стала на него давить.

Егор МАЛКОВ

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