СМИ: Дзюба обратился в ФСБ после скандала с интимным видео

СМИ: Дзюба обратился в ФСБ после скандала с интимным видео
Артем Дзюба. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По некоторым данным, футболиста шантажировали

Вот уже некоторое время общественность обсуждает инцидент, произошедший с Артемом Дзюбой. В Сеть попало личное видео капитана сборной России по футболу. Появилась информация о том, что спортсмена шантажировали перед тем, как опубликовать запись.

Как пишет издание "Фонтанка", у Дзюбы потребовали пять миллионов долларов. Однако футболист отказался от такого условия. Во-первых, для него это была слишком большая сумма, а, во-вторых, не было никаких гарантий относительно того, что после передачи денег видео все равно не появится в Интернете.

Отмечается, что Артем якобы даже встречался с шантажистом. Спортсмен тайно записал разговор с мошенником.

По некоторым данным, Дзюба неофициально обратился за помощью в ФСБ. Имеющаяся информация помогла установить личность шантажиста. Если его причастность к "сливу" видеозаписи докажут, то могут завести уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере, передает телеканал "360".

После публикации видео и начавшейся травли Дзюбы многие звезды встали на сторону футболиста. Среди них – Иван Ургант, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие.

Кстати, скандал вокруг Дзюбы дошел аж до британских СМИ. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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Он и на поле <цензура>, поэтому и не забивает....
Гость
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И правильно сделал.
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